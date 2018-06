Brandweerman niet verantwoordelijk voor dood bejaarde vrouw 12 juni 2018

02u37 1 Diksmuide Een 58-jarige brandweerman uit Diksmuide is niet verantwoordelijk voor de dood van een bejaarde vrouw, die vier maanden na een aanrijding overleed. Wel wordt hij nog vervolgd voor het ongeval zelf.

P.D. reed op 29 november 2015 in Leke een dame van 89 jaar aan, die met haar fiets op het zebrapad overstak. De brandweerman bleek 2.17 promille in zijn bloed te hebben. Pas op de zitting in september 2016 hoorden de man en zijn advocaat voor het eerst dat de bejaarde overleden was. Ze raakte bij de aanrijding zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. In het ziekenhuis kreeg de bejaarde lange tijd later een longontsteking. Volgens haar familie was die het gevolg van haar verzwakte gezondheid door de aanrijding. Een deskundige boog zich anderhalf jaar lang over de kwestie. Hij kwam nu tot de conclusie dat haar overlijden geen oorzakelijk verband kent met het ongeval. De brandweerman wordt uiteraard wel nog vervolgd voor het ongeval op zich. "We willen ons nu wel adviseren over de schadevergoeding voor de verwondingen van de vrouw na het ongeval", sprak de advocaat van J.W., de zoon van de vrouw. De zaak werd opnieuw uitgesteld, de elfde keer intussen, naar 5 november. (JHM)