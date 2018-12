Brandweer ruimt grote hoeveelheid glas op JHM

04 december 2018

De brandweer van Diksmuide werd deze ochtend opgeroepen voor een grote hoeveelheid glas op de rijbaan in de Oostendestraat. Het was onduidelijk hoe het glas er was terechtgekomen. De brandweer zorgde ervoor dat het glas verwijderd werd. De politie stelde een pv op tegen de onbekende vervuiler.