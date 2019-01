Brandweer rept zich van schoorsteenbrand naar brand in stal en dan terug Jelle Houwen

05 januari 2019

15u26 0 Diksmuide De brandweer van Diksmuide heeft zaterdag rond de middag plots twee oproepen binnengekregen voor twee branden, allebei in Woumen.

Eerst werd de brandweer rond 11 uur opgeroepen voor een schoorsteenbrand in de Sint-Pietersstraat. Terwijl de brandweermannen bezig waren met die interventie, kwam plots nog een oproep binnen. Die kwam vanuit een boerderij in de Pollaertstraat, amper een kilometer verder. Er was brand ontstaan in een koeienstal met 120 koeien. De brandweer verliet dan ook de Sint-Pietersstraat, waar de situatie al onder controle was, en repte zich naar de boerderij. “Daar was een grote steekvlam ontstaan in de koeienstal doordat een vonk van laswerken in de aalput was overgesprongen”, zeg Gino Crombez van de brandweer van Diksmuide. “De bewoners hadden het vuur echter al zelf geblust. Wij deden nog controle, maar van een brand was geen sprake meer. De steekvlam was nochtans groot door de aanwezige methaangassen in de stal.” De brandweer repte zich daarna terug naar de schouwbrand. Die schoorsteenbrand ontstond door een nest van een vogel. Na een korte passage in de Pollaertstraat kon de brandweer haar werk in de Sint-Pietersstraat helemaal afmaken.