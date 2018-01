Brandweer 'redt' opnieuw zinkend speedbootje 02u38 0

Voor de tweede maal in een maand tijd moest de brandweer van Diksmuide uitrukken om een speedbootje te redden van het zinken. Het kleine bootje ligt aangemeerd aan de kade ter hoogte van de brug in de Tervatestraat in Stuivekenskerke. Op 30 november, toen het eveneens zwaar weer was en fel regende, verdween het achtersteven van het bootje al eens onder water nadat het zeil loskwam. Duikers brachten het zeil toen opnieuw aan en maakten het bootje terug vast. Afgelopen weekend was de achterzijde van het bootje opnieuw volledig onder water verdwenen, door de druk van het water binnen. Opnieuw plaatsten duikers een pomp en 'visten' het bootje opnieuw op.





(JHM)