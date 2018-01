Brandweer haalt koe uit IJzer 02u45 0

De brandweer heeft een verdronken koe opgevist uit het water van de IJzer in Diksmuide aan de Beerstblotestraat. Opvallend is dat het beest door de eigenaar enkele dagen geleden als gestolen werd opgegeven bij de politie. De landbouwer vond vlak voor Nieuwjaar zijn koe niet meer terug en meende dat het uit de weide was gestolen, aangezien er geen schade was aan de omheining.





De boer vond gisteren zelf de koei terug op een afstandje van zijn erf. De brandweer kwam ter plaatse en duikers plaatsten riemen rond het kadaver om de koe op het droge te hijsen. Het dier werd daarna door de boer meegenomen, waar het allicht opgepikt zal worden door Rendac, een dienst van de overheid die kadavers ophaalt. Vermoedelijk brak het dier los en sukkelde het in het water, want van diefstal kon de politie geen sporen vinden. (JHM)