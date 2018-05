Brandweer bevrijdt koe en schaap 03 mei 2018

02u52 0

De brandweer van Diksmuide had gisterochtend de handen meer dan vol met het redden van twee dieren.





Rond 8.30 uur merkte een voorbijganger een koe op die in de vaart zat langs de Oude Beverdijkstraat in Oudekapelle. Het ging om een koe van 700 kilogram die ontsnapt was uit een weide in de buurt en al even in de vaart vastzat. De vaart is daar 6 meter breed en meer dan 2 meter diep. Het dier raakte er niet op eigen kracht uit en was al behoorlijk uitgeput. Met behulp van een verreiker werden riemen rond de buik van de koe gespannen. Zo kon het dier omhoog gehesen worden. Daarna werd ze terug op het droge gezet. Het beest werd nagezien door een veearts, maar stelde het goed. Net toen de brandweermannen terug in de kazerne waren kregen ze alweer een oproep om een dier in nood te helpen. Deze keer was een schaap vast komen te zitten in de Schorestraat in Diksmuide. De omheining werd wat losgeknipt en het dier kon bevrijd worden. Ook het schaap stelt het goed.





(JHM)