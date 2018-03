Brand vernielt huis dat net te huur stond 15 maart 2018

02u48 0

Amper drie dagen nadat de vorige bewoners het huis hadden verlaten, is een woning in de Grauwe Broedersstraat in Diksmuide gisteren volledig vernield na een brand. Het was een alerte buschauffeur van De Lijn die rond 7 uur het vuur had opgemerkt. Dikke rookwolken stegen op van de achterkant van het huis. Bij aankomst van de brandweer woedde het vuur al enkele uren. "Het huis stond leeg op enkele zaken na", zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. "Zo stond er daar nog een inbouwkoelkast. Het vuur moet daar ontstaan zijn, na kortsluiting. Niet alleen de keuken is vernield, ook de aanpalende kamers hebben zware schade opgelopen. Het pand is onbewoonbaar."





Opvallend is dat het huis nog maar sinds dit weekend opnieuw te huur stond. Het is niet duidelijk of de woning nog hersteld wordt. (JHM)