Brand in loods met gasflessen 30 april 2018

In de Diamantstraat in Diksmuide is zaterdagmorgen brand uitgebroken in een loods waar heftrucks worden hersteld. Een leiding raakte er oververhit en vatte vuur. In de loods stonden gasflessen die gevuld waren met acetyleen en zuurstof, waardoor de brandweer omzichtig te werk moest gaan. De gasflessen werden gekoeld en naar buiten gedragen om erger te voorkomen. De brandweerlieden hadden het vuur uiteindelijk snel onder controle. De schade bleef op die manier beperkt. (SDVO)