Boze vrouw rijdt dronken weg van trouwfeest: "Mijn vriend danste te veel met andere vrouw"

18 maart 2019

Een jonge vrouw heeft van de rechter 6.400 euro boete (waarvan 4.400 euro met uitstel) en 120 dagen rijverbod (waarvan 16 effectief) gekregen omdat ze op 29 juli vorig jaar in dronken toestand op een middengeleider en tegen een boompje en paal reed en daarna vluchtmisdrijf pleegde. S.L. was net voordien kwaad vertrokken op een trouwfeest. “Omdat mijn vriend te veel met een andere vrouw gedanst had. Normaal reed hij, maar ik wilde niet blijven en reed daarom zelf weg”, verklaarde S.L. Opvallend: de vrouw is zelf verpleegkundige en rijdt af en toe met de mugwagen. Dat is ook de reden waarom de politierechter haar geen alcoholslot oplegde.