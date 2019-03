Bouw 180 woningen bij Tuinwijk in Diksmuide gestart Laatste grote woonzone aangesneden GUS

13 maart 2019

19u03 0 Diksmuide De infrastructuurwerken voor de realisatie van 180 woningen bij de Tuinwijk in het centrum van Diksmuide zijn gestart. Vanaf volgend jaar start de verkoop. Het is één van de laatste woonzones van zo’n omvang die de stad op haar grondgebied kan bouwen.

“Wat dit project zo uniek maakt, is de mix aan kavels”, beseft Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Er komen zowel sociale huur- als koopwoningen, bouwgrond en vrije kavels. Vooral jonge gezinnen zullen hun weg vinden naar de nieuwe woonzone. De ligging op een halve kilometer van het stadscentrum en vlakbij de sporthal en straks het nieuwe zwembad is een grote troef. Net die nabijheid van de winkels en de stadsdiensten zal het project ook aantrekkelijk maken voor gepensioneerden.”

Woonerf

“De ontsluiting regelen we via de Tuinwijk en de Rijkswachtstraat. Via de Woumenweg kan niet omdat die zone nog in private handen is. De nieuwe woonbuurt wordt een woonerf waar een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur zal gelden. Het is enkel bedoeld voor plaatselijk verkeer.”

Er wordt vier miljoen euro geïnvesteerd in het bouwrijp maken van het gebied.

Sleept al jaren aan

De woonzone strekt zich uit over zeven hectare en situeert zich op het vroegere voetbalveld bij de Tuinwijk. Het project sleept al jaren aan want het duurde zo lang om alle grond te verwerven. Nu is de aanleg van de wegen en riolen gestart.

“De West-Vlaamse Intercommunale zal 105 bouwkavels op de markt brengen”, duidt WVI-directeur Geert Sanders. “Meer dan de helft daarvan is voor halfopen bebouwing. We kiezen voor een mix van sociale en vrije kavels waarbij de grootte varieert van 200 tot 500 vierkante meter.”

685 mensen op wachtlijst

De sociale bouwmaatschappij De Mandel zal er 16 huurwoningen en 22 appartementen bouwen. Die appartementen komen in twee gebouwen met telkens vier bouwlagen. Dat dit nodig is, bewijst de wachtlijst van De Mandel waarop voor Diksmuide alleen al 685 mensen staan.

De woonmaatschappij IJzer en Zee plant 12 koopwoningen en de private ontwikkelaar Covemaeker 25. Centraal komt een groene zone met een waterbufferbekken. Een paar speeltoestellen, een petanquebaan en picknickbank zorgen voor een aangename woonsfeer. “Geïnteresseerde toekomstige bewoners mogen zich al inschrijven maar de verkoop is nog niet gestart. Een prijs kan ik dus nog niet kleven op de kavels”, besluit Geert Sanders. “Ik verwacht niet dat die woonzone binnen het jaar verkocht zal zijn. Ik geef ons vijf tot tien jaar.”