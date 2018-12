Botsing met drie wagens Jelle Houwen

01 december 2018

08u31 0

In de Roeselarestraat is gisteren rond 10.30 uur een ongeval gebeurd vlak bij de werken. Een 44-jarige vrouw uit Diksmuide kwam vanuit de richting van het centrum van Esen en merkte te laat dat enkele voorliggers stil stonden aan de lichten bij de werken. De vrouw botste tegen haar voorligger. Die auto schoof na de botsing tegen een derde voertuig. De drie wagens liepen behoorlijk wat schade op. Eén vrouw die bij het ongeval betrokken was, werd met een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Zij liep mogelijk een whiplash op. De brandweerpost van Diksmuide kwam ter plaatse om olie en brokstukken van de weg te verwijderen. Twee agenten regeleden het verkeer zodat de takeling op een veilige manier kon gebeuren. (JHM)