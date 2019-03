Boterhalle niet meer veilig genoeg om te verhuren, tien evenementen moeten op zoek naar andere locatie GUS

01 maart 2019

13u00 0 Diksmuide De Boterhalle op de Grote Markt in Diksmuide heeft een negatief advies van de preventieadviseur en de dienst gebouwen gekregen. Daarom is de evenementenzaal niet langer geschikt om te verhuren. De procedure voor een nieuwbouw is gestart.

“De verwarmingsinstallatie en de nutsvoorzieningen voldoen niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Daarom verhuren we de Boterhalle niet langer”, geeft schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&v) mee. “Het zou te kostelijk zijn om het gebouw opnieuw veilig te krijgen. Zeker omdat we van plan zijn om de Boterhalle af te breken. Er lag nog een tiental evenementen vast waarvoor we nu een oplossing zoeken. Dat gaat van eigen evenementen tot fuiven en een kaarting. Mogelijke alternatieven zijn onze ontmoetingscentra, de sportzaal van het gemeenschapsonderwijs en de sportzaal van ’t Saam campus Aloysius. Loodsen kunnen dan weer een oplossing zijn voor fuiven.”

De procedure voor een nieuwe evenementenhal wordt opgestart “Die komt op de locatie van de Boterhalle en moet opsplitsbaar zijn, zodat ook kleine lokalen voor verenigingen er kunnen. De piste om appartementen boven de zaal te bouwen, hebben we opgeborgen omdat het niet haalbaar is. We onderzoeken wel nog of een publieke parking zou kunnen. Tijdens de vorige legislatuur kon dat niet volgens onder meer het agentschap Onroerend Erfgoed door de beschermde bogen bij de Boterhalle. Die onderhandelingen willen we nu toch nog opnieuw opstarten.”