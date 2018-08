Bortierlaan open, Stationsstraat dicht 08 augustus 2018

02u35 0 Diksmuide De Bortierlaan aan het station in Diksmuide is weer opengesteld voor het verkeer, maar nu is de Stationsstraat, die aansluit op de Bortierlaan, volledig afgesloten.

"We hebben de werfkeet en container verplaatst naar de Stationsstraat, waar de werken vandaag (gisteren, nvdr.) gestart zijn", deelt schepen van Openbare Werken Bieke Moerman (sp.a-open) mee. "Het kruispunt Lange Veldstraat is wel open voor het verkeer. In de Stationsstraat vernieuwen we het wegdek, een werk dat drie weken zal duren. De betonnen greppels breken we op zodat we de rioolroosters op de juiste hoogte kunnen plaatsen. De nieuwe greppels laten we ter plaatse gieten", legt Moerman uit.





"In de werfzone is geen verkeer toegelaten, ook de garages zullen onbereikbaar zijn. Het voetpad blijft wel toegankelijk. De parking naar de supermarkt in de Stationsstraat blijft open via de Montanusstraat. Om het huisvuil te laten ophalen hebben we inzamelpunten voorzien op vier plaatsen. De Stationsstraat ligt tussen de al vernieuwde straten De Breyne Peellaertstraat en de Bortierlaan."





De heraanleg van de Stationsstraat en Bortierlaan kost samen ongeveer 1.180.000 euro. (GUS)