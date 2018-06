Boekenruilkast bij jachthaven 29 juni 2018

Diksmuide plaatste bij de jachthaven een boekenruilkast. "Je kiest een boek uit de kast en zet er eentje van jezelf in de plaats", legt schepen Karline Ramboer (sp.a-open) uit. "Je kan een briefje achterlaten voor de originele eigenaar. De stadsbibliotheek zorgt voor een startcollectie. In de H. Consciencestraat in Beerst hing kunstenares Heidi Darras ook een ruilkastje." En er is nog meer Diksmuids boekennieuws. "Heb je boeken ontleend in onze hoofdbibliotheek? Dan kan je die dankzij de slimme inleverbus op elk moment van de dag terugbrengen. De bus is zo gebouwd dat ook kinderen of mensen in een rolstoel gemakkelijk hun boeken erin kunnen stoppen." (GUS)