Boek bundelt 70 jaar wielersport in Vladslo MICHEL (66) WIL JEUGD OPNIEUW WARM MAKEN VOOR DE KOERS GUDRUN STEEN

30 augustus 2018

02u34 0 Diksmuide Veel dorpelingen zijn zich niet meer bewust van de rijke wielergeschiedenis van Vladslo. Het dorp telde de voorbije 70 jaar liefst zestien wielrenners. Danny De Bie en Paul Herygers wonnen er ooit een veldrit. Dat en nog veel meer heeft Michel Bakelandt (66) gebundeld in zijn boek.

Michel Bakelandt groeide op in Vladslo en bleef er tot 1975 wonen. Hij beleefde de glorietijd van de wielersport in het Diksmuidse dorp. "John Hemeryck is de enige profwielrenner die Vladslo heeft gekend. Hij won 22 wedstrijden, waaronder een rit in de Ronde van Portugal in de zomer van 1968. Vier jaar reed hij met een profcontract, maar de vele valpartijen deden hem de das om. Hij was misschien ook wat te braaf voor het harde wielermilieu. Zijn tegenstanders in eigen dorp waren Willy Haest en Daniël Hommez, allebei ondertussen overleden. Ik herinner me nog dat de clan van Hemeryck in café De Sportkring zat en die van zijn tegenstanders in café De Troetelare. De spanning was vaak te snijden, maar het bleef uiteindelijk altijd vriendschappelijk. Het hele dorp kwam buiten om te supporteren. Het gezin Haest was verslingerd aan de wielersport, want vier broers koersten. Willy was de beste. Joël, Daniël en Freddy ben ik nog gaan opzoeken. Enkel Daniël is nog met de koers bezig, als seingever. Van de zestien wielrenners die Vladslo de voorbije zeventig jaar rijk was, zijn er vier overleden. En geen enkele woont nu nog in Vladslo."





Veldrit in de sneeuw

En dan is er nog het veldrijden. "Wijlen Marcel Decoster is dé man die het veldrijden in ons dorp groot maakte door jaarlijks een grote veldrit op de kalender te zetten. Dat was tussen 1963 en 1995. De eerste veldrit ging de annalen in als de koudste. Het dorp was helemaal ondergesneeuwd, maar toch beten de renners door. Danny De Bie en Paul Herygers reden in Vladslo als eerste over de eindmeet. Zelfs Sven Nys koerste in 1994 bij de juniores een veldrit in de broeken."





De reden waarom Michel nu met een boek uitpakt, is de zeventigste verjaardag van de lokale wielerclub. De club begon ooit als 'Sport en Vermaak', maar vandaag heet de vereniging De Ware Sportvrienden, met Gabriel Simoens uit Keiem als voorzitter. "Helaas telt Vladslo al een paar jaar geen wielerliefhebbers meer", zegt Michel nog. "Door de wielergeschiedenis van ons dorp op papier te zetten, hoop ik de jeugd opnieuw warm te maken voor de sport. Voor de oudere generatie is het een waardevol document om herinneringen op te halen. Op 8 september wordt de ereprijs De Smesse gereden. Op de vooravond van die koers stel ik in De Zwaan in Vladslo mijn boek voor."





Je kan nu al reserveren aan de prijs van 14 euro bij De Smesse op 0472/52.34.77.