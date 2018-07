Blauwalgen in put Nieuwkapelle 13 juli 2018

02u32 0

Het is verboden te zwemmen in de put in Nieuwkapelle, want er zitten blauwalgen in.





"Dat zijn bacteriën die vaak voorkomen in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater bij warm weer", zegt Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). "Wie in contact komt met het water kan daar een geïrriteerde huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen en braken aan overhouden. We raden ook vissen in de waterplas af en je laat je hond er best niet in spelen. Ook voor dieren zijn de algen niet zonder gevaar. We nemen regelmatig waterstalen. Zolang de blauwalgen in de put zitten, is het verboden in het water te gaan."





(GUS)