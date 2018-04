Blaasorkest herdenkt oorlogsslachtoffers 25 april 2018

Het blaasorkest 'Willen is Kunnen' van Beerst plant zaterdag 28 april een hulde aan de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. "We verzamelen om 17.30 uur aan het muzieklokaal in de H. Consciencestraat", nodigt Bart Laleman uit. "Met de drumband, oud-strijders en vlaggendragers gaat het naar de kerk waar er tijdens de plechtigheid beelden te zien zullen zijn van Beerst vroeger en nu."





De kerkfabriek van Beerst, verschillende oudstrijdersverenigingen van Diksmuide en de brandweer van Leke ondersteunen de plechtigheid.





(GUS)