Bijvriendelijke gemeente 09 maart 2018

Tijdens de finale van de actie 'Groene Lente' georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Groen rijfde Diksmuide drie prijzen in de wacht. Met de heraanleg van het Esenplein werd de stad vijfde laureaat in de categorie 'groene gemeente'. Daarnaast ontving het voor het vijfde jaar op rij het maximale van drie bloemensymbolen. Tot slot kreeg het de zilveren medaille in het wedstrijdonderdeel 'bijenvriendelijke gemeente'. Het verdiende die onderscheiding omdat het onder meer bloemenmengsels inzaait, aan ecologisch bermbeheer doet en insectentorens plaatst. (GUS)