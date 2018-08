Bijna elke dag positieve ademtest in politiezone Polder 10 augustus 2018

02u25 0

Tijdens de eerste vijf weken van deze zomervakantie heeft de politiezone Polder geregeld op alcohol en drugs in het verkeer gecontroleerd. Van de 230 gecontroleerde bestuurders legden er 29 een positieve test af: negentien hadden teveel gedronken, tien hadden drugs gebruikt. In dertien van deze gevallen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de duur van minstens vijftien dagen. Haast elke dag werd wel een bestuurder betrapt die te veel had gedronken. Sinds de politiezone Polder een mobiele ANPR-camera in gebruik nam, gebeuren de controles veel gerichter, wat deels een verklaring kan zijn voor het hoge aantal bestuurders die positief blazen en voor het verhoogde aantal ingetrokken rijbewijzen. (JHM)