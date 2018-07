Big Jump 07 juli 2018

Langs de IJzerdijk 22 kan je morgen meedoen aan de Big Jump. Om 15 uur is het tijd voor de grote sprong in de IJzer. Daarna is er een gratis concert van de band The Plastics. Vanaf 17.30 uur worden de worsten op de barbecue bruin gebakken. Parkeren kan in de weide bij FOT'Oeil. (GUS)