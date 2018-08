Bezwaarschriften tegen omleidingsweg 28 augustus 2018

Tijdens het openbare onderzoek voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide zijn er vier bezwaarschriften binnengekomen. "Eén iemand vond het traject uit de jaren 70 beter. De andere wilde liever een verbinding door de velden achter de huizen dan door de Eikhofstraat. Ook tegen de geplande verkeerslichten op de Woumenweg kwam kritiek. Rotondes zouden volgens de criticasters beter zijn", overloopt mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). "Maar een ander tracé betekent een nieuw, ruimtelijk uitvoeringsplan en nog eens minstens tien jaar wachten. De keuze voor verkeerslichten is grondig onderzocht. Verkeerslichten zullen voor een betere doorstroom zorgen vanuit de Eikhofstraat. Ruimte Vlaanderen zal de vier bezwaren onderzoeken en tegen eind november dit jaar zijn oordeel vellen. De Vlaamse overheid heeft het budget klaar zodat de werken midden volgend jaar kunnen starten. Drie jaar later moet de omleidingsweg een feit zijn. Tussen de IJzerdijk en de Kapellestraat komt een verbindingsweg zodat Sint-Jacobskapelle bereikbaar blijft. Tot slot komt er een rotonde bij het recyclagepark op de industriezone Heernisse. (GUS)