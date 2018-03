Bezieler Filmclub maakt politiek debuut 16 maart 2018

Marc Vanblaere (59) uit Diksmuide is kandidaat bij sp.a-open. Het is de eerste keer dat hij zich verkiesbaar stelt, maar hij is al langer actief in het verenigingsleven. "Samen met mijn broer Kris ben ik de medebezieler van de Diksmuidse Filmclub", stelt Marc zich voor. Met die vereniging wonnen de broers vorig jaar nog de prijs voor cultuurverdienste. "Ik zet me graag in voor onder meer de Oxfam Wereldwinkel, de Fietsersbond en culturele projecten zoals Stad Onderstroom van muziekclub 4AD. Het is uit dat engagement dat ik me nu aansluit bij sp.a-open." Lijsttrekker en eerste schepen Kurt Vanlerberghe laat weten dat het voorgestelde kartel met Groen niet doorgaat. "Groen heeft dat kartel finaal afgewezen. Jammer voor de versnippering, maar aan ons progressief beleid zal er niets veranderen." (GUS)