Bewoners verrast door verwarde man in woonkamer 13 februari 2018

02u39 0

Bewoners van een woning langs de Roeselarestraat in Diksmuide schrokken zich gisterenochtend een hoedje. Toen ze beneden kwamen stond daar plots een man in het midden van hun woonkamer. De man leek erg verward te zijn en stelde enkele vragen, maar die waren nogal onsamenhangend. De bewoners belden de politie, maar ook die raakte niet veel wijzer. Er waren nergens sporen te vinden van een inbraak en het is onduidelijk hoe de man is binnengeraakt. "Omdat de man zo verward was en niet kon antwoorden op de vragen brachten onze diensten hem over naar het ziekenhuis voor verzorging", zegt korpschef Johan Geeraert. "We weten niet of de man kwalijke bedoelingen had. Op het eerste zicht leek er ook niets gestolen te zijn in de woning." Mogelijk gaat het om een verwarde landloper die de woning gewoon binnenging. (JHM)