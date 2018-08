Bevrijdingsleger start tocht van 150 km 150 FIGURANTEN, 50 PAARDEN EN 20 VOERTUIGEN 7 DAGEN ONDERWEG GUDRUN STEEN

14 augustus 2018

02u38 0 Diksmuide Een colonne van 150 figuranten, 50 paarden en zo'n 20 voertuigen trekt momenteel door de Westhoek om het bevrijdingsoffensief van WOI te herdenken. Einddoel is Deinze, waar het gezelschap zondag aankomt. Gisteren startte de tocht in Lo.

De groep zal vijftien gemeenten tussen Lo en Deinze doorkruisen over een traject van 150 kilometer. Dat betekent 25 tot 29 kilometer per dag in een outfit uit de Eerste Wereldoorlog. De herdenking van het bevrijdingsoffensief is een initiatief van de vzw Platform voor Belgische, Militaire geschiedenis. "Drie jaar zijn we al bezig met de voorbereiding", zegt voorzitter David Moortgat. "Met een levend museum dat bij de mensen in het dorp passeert, willen we de geschiedenis in levenden lijve uitbeelden. Onderweg plannen we plechtigheden. Vandaag (gisteren red.) was er al een ceremonie bij de start in Lo, in Sint-Jacobskapelle en bij de Vredesmolen in Klerken. We volgen het traject waar de Belgische militairen honderd jaar geleden hebben gemarcheerd."





Veldkeuken

En wat met het weer? "De deelnemers kunnen gelukkig wel wat regen verdragen. Ze dragen wollen uniformen die het water gedeeltelijk afstoten en comfortabel zitten. 's Morgens krijgen ze hun rantsoen. Het brood van het ontbijt bewaren ze tot 's middags. In onze mobiele veldkeuken voortgetrokken door paarden maakt de kok onderweg soep klaar. 's Avonds staat er onder meer stoofvlees, waterzooi, macaroni of rijst op het menu. Slapen doen we vooral in scholen en sportzalen." Naast de steun van de gemeenten waar de colonne passeert, krijgt de organisatie ook steun van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Defensie en het War Heritage Institute.





Respect

Alex Decoussemaeker (18) uit De Panne en Reinhard Lemaire (35) uit Wervik stappen als figurant mee. "Ik doe dit wel vaker, want mijn interesse in geschiedenis is groot", reageert Alex. "Ik stap mee als Belgisch militair en moet bekennen dat het vele stappen fysiek zwaar is. Maar het weer is ideaal. Af en toe een spatje regen zorgt voor een aangename afkoeling. Ik wandel mee tot in Deinze." Ook Reinhard wandelt tot het eindpunt. "Ik kruip in de huid van aalmoezenier. Het respect voor wat onze militairen honderd jaar geleden hebben gedaan, groeit alleen maar als we vandaag in hun spoor stappen. Onderweg krijgen we veel belangstelling van omwonenden. Af en toe zelfs applaus."





Volg live

Gisteren trok de colonne van Lo-Reninge via Diksmuide naar Houthulst. Vandaag gaat het verder naar Kortemark, woensdag naar Zedelgem, donderdag opent de militaire bivak bij het kasteel van Loppem de deuren en vrijdag verlaat de groep West-Vlaanderen via Oostkamp en Beernem. Je kan alles live volgen op www.debevrijding.be.