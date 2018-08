Bestuurder (28) in coma na klap tegen paal 13 augustus 2018

Een 28-jarige man uit Koekelare ligt sinds vrijdagnacht in coma na een zwaar ongeval in Diksmuide. Jordy Lycke reed omstreeks 2 uur langs de Koekelarestraat richting Koekelare toen het fout liep. De jongeman verloor om nog ongekende reden de controle over zijn stuur. Hij raakte van de weg af en botste tegen een elektriciteitspaal. Zijn auto werd pas een tiental minuten later opgemerkt. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en stelden vast dat Jordy er slecht aan toe was. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. De dokters houden hem in een kunstmatige coma. "Om zijn verwondingen zo goed mogelijk te laten herstellen", zegt zijn moeder. "Jordy liep verschillende breuken op en een bloeding in de hersenen." Voor zijn familie is het voorlopig bang afwachten. "We mogen hem af en toe bezoeken, maar we weten niet wat de toekomst brengt. Ook de dokters spreken zich daar voorlopig niet over uit. Wat er vrijdagnacht precies is gebeurd, is voor ons een raadsel. We zitten nog met veel vragen." Omdat er geen derden bij het ongeval betrokken waren, stelde het parket van Veurne geen verkeersdeskundige aan. (SDVO)