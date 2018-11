Bestelwagen opengereten na ongeval 06 november 2018

Op de Woumenweg in Diksmuide kwam het gisteren in de vooravond tot een bizar ongeval tussen een bestelwagen en een tractor. Een chauffeur van betonbedrijf NV Persyn reed net buiten het centrum van Woumen en haperde plots aan een tractor, die de Woumenweg wilde oprijden. Hoe dat kon gebeuren en welke fout er is gemaakt wordt nog onderzocht. De tractor reet bij het ongeval nagenoeg de hele rechterkant open van de bestelwagen. Over een afstand van meer dan 30 meter lagen brokstukken van de bestelwagen verspreid op de weg. De Peugeot is rijp voor de schroothoop en is volledig open aan de rechterkant. De bestuurder raakte lichtgewond. De brandweer kwam ter plaatse om alle brokstukken op te ruimen. Er was deels verkeershinder tot de wagen getakeld was.





(JHM)