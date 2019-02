Beschermde grond in Lampernisse mag niet langer bemest worden, boeren zijn woedend: “Deze winter hebben onze beesten geen eten” GUS

05 februari 2019

20u03 0 Diksmuide In het nieuwe beheersplan voor het beschermde landschap Oudlandpolders staan enkele maatregelen om de komgronden in Lampernisse veilig te stellen. Want het Agentschap Onroerend Erfgoed wil de historische graslanden zo veel mogelijk bewaren. De boeren zijn boos. “We moeten onze graslanden kunnen bemesten en besproeien, anders hebben we geen wintervoeding voor onze beesten.”

De West-Vlaamse Intercommunale heeft in opdracht van Alveringem, Diksmuide en Veurne een beheersplan opgemaakt voor het beschermde landschap Oudlandpolders in Lampernisse. De komgronden zijn al jaren beschermd en strekken zich uit over 1.200 hectare. Er zijn tien landbouwbedrijven actief en honderd eigenaars hebben er één of meerdere percelen. Dankzij het beheersplan kunnen mensen die in het gebied een eigendom hebben makkelijker subsidies krijgen voor bepaalde werken. Ook voor boeren zijn er een aantal tegemoetkomingen. Wie bijvoorbeeld de historische graslanden laat begrazen door runderen, krijgt per maand 300 euro per hectare. Het beheersplan zal hier en daar nog wat aangepast worden en over een paar weken volgt het openbaar onderzoek. In Alveringem, Diksmuide en Veurne zul je dan twee weken hebben om de plannen te bekijken.

Wie al zeker een bezwaarschrift zal indienen, zijn enkele boeren uit Lampernisse. Marc Hoorne runt al veertig jaar een landbouwbedrijf in het Diksmuidse dorp. 13 hectare akkerbouw heeft hij. “We zijn geen baas meer over onze eigendom. De grondlasten en andere kosten mogen we blijven betalen, maar ons land bewerken zoals wij dat willen, is verboden. Als de overheid dan toch baas wil spelen over onze grond, zou ze die beter overkopen. Dan kan doen ze ermee wat ze willen.”

Algemeen Boerensyndicaat mee op de kar

Jöel Van Coppenolle, gemeenteraadslid voor Idee Diksmuide en voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat Diksmuide, springt mee op de kar. “Landbouwers moeten hun graslanden kunnen blijven bemesten, besproeien tegen onkruid, maaien en opnieuw doorzaaien als bepaalde stukken gras dood zijn. De boeren gaan ook niet meer sproeien dan nodig is, maar om het gras in stand te houden, moet het nu eenmaal. We zullen zeker een bezwaarschrift indienen en denken erover na om in de gemeenteraad een amendement in te dienen. De toekomst van de landbouwers in dat gebied staat op het spel. Nu al merken ze een lagere opbrengst. Het gras zit vol onkruid en is niet vet genoeg om als wintervoeding voor de dieren te dienen. Ook de droge zomer heeft geen goed gedaan aan de grasopbrengst. Laat ons hopen dat het gezond boerenverstand zegeviert.”