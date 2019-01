Beroep afgewezen: proces tegen Guy Van Sande kan doorgaan Jeffrey Dujardin

14u39 0 Diksmuide In de zaak van het bezit, productie en verspreiding van kinderporno waarbij acteur Guy Van Sande, een professor aan de universiteit Antwerpen en een man van Diksmuide betrokken zijn, heeft de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) beslist dat de zaak kan doorgaan naar de rechtbank van Veurne.

Na een onderzoek dat meer dan twee jaar aansleepte, was het einde eindelijk in zicht: er zou een proces komen tegen Guy Van Sande wegens productie, bezit en verspreiding van kinderporno. De raadkamer van Veurne besliste op 23 oktober om de gevallen acteur, een professor van de Universiteit Antwerpen en een man uit Diksmuide door te verwijzen naar de strafrechter. Sindsdien was het eigenlijk enkel nog een kwestie van een startdatum te prikken voor het proces.

Maar dat was buiten meester PieterJan Dens, de advocaat van de man uit Diksmuide, gerekend. Hij ging in beroep tegen de beslissing van de raadkamer, vanwege een vormfout. “Om een onbegrijpelijke reden maakte de griffier van de raadkamer daarvan dat we opschorting vroegen. Dat zou betekenen dat we schuld bekennen en in ruil geen straf krijgen. Maar wij gaan resoluut voor de vrijspraak.” De KI verklaarde het beroep ongegrond, en verklaart daarbij dat de griffier geen vormfout begaan heeft. Hierdoor kan het proces tegen Van Sande en de twee andere verdachten doorgaan.