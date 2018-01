Bedrijfsleider krijgt rijbewijs terug in beroep 02u58 0

Een bedrijfsleider uit Diksmuide die eerder voorgoed ontzet was van het recht tot sturen kreeg gisteren dan toch zijn rijbewijs terug van de politierechter in beroep. V. werd op 12 februari vorig jaar voor de derde maal betrapt op dronken rijden. Hij kwam van een Valentijnsgala in Salons Saint-Germain toen hij aan de kant werd gezet en 2.12 promille in zijn bloed had.





Een deskundige onderzocht hem en stelde vast dat hij een drankprobleem had. Zijn rijbewijs werd daarop voorgoed afgenomen maar de man ging in beroep.





"We leggen hierbij een volledig medisch dossier neer waaruit blijkt dat de man wél nog geschikt is om te rijden", pleitte advocaat Thomas Bailleul.





"Hij werkte aan zijn probleem en zijn bloedwaarden zijn nu erg goed." De rechter maakte daarop de levenslange ontzetting ongedaan. De 65 dagen rijverbod die hij kreeg blijven wel overeind. (JHM)