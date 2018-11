Bedenkers tevreden met escape room rond whisky NA AQUA VITA WORDT AL AAN EEN TWEEDE PROJECT GEDACHT GUDRUN STEEN

20 november 2018

02u22 0 Diksmuide De escape room Aqua Vita in het centrum van Diksmuide is na ruim een maand werking zo'n succes dat de bedenkers al denken aan een tweede project. "Concreet is het nog niet, maar we merken dat er een publiek is dat zich graag laat opsluiten in een uitdagende omgeving", zegt Tony Pylyser (35) uit Klerken.

De koppels Chris Van Rosmalen (48) en Isabel Mylleville (35) uit Langemark en Rika Robbe (35) en Tony Pylyser gaven elkaar twee jaar geleden een bon cadeau voor de escape room The Longest Hour in Ieper. "We waren zo onder de indruk van dat spel dat we er ondertussen zeker al vijftien hebben gedaan. Zowel in binnen- als buitenland. Het teamgevoel, het mysterie errond, de spanning om op tijd te ontsnappen en het speurwerk zijn factoren die ons ontzettend stimuleren. Zo erg zelfs dat we eind september onze eigen escape room Aqua Vita hebben geopend in de Schipstraat. Chris' passie voor Schotland en whisky gebruikten we als inspiratiebron. Whisky wordt ook het levenswater genoemd. Authentieke vaten waar de whiskygeur uit ontsnapt, oude schatkistjes en objecten die historisch kloppen in het verhaal van de Schotse clans maken het tot een belevenis. Het is geen supergemakkelijke queeste, maar wel een haalbare kaart als je samenwerkt. Hoewel de cijfers misschien het tegendeel bewijzen. De beste tijd ligt op 46 minuten en één op de drie vindt in een uur tijd de sleutel om terug buiten te geraken."





Cryptische tips

Dat het een spannend avontuur is, hebben we zelf mogen beleven. Je komt aan achter een tralies, dus eerst moet je die kunnen openen vooraleer je verder kan. Door de Keltische achtergrondmuziek en de objecten in de decors zit je meteen in de juiste stemming. Alles in de kamer heeft een betekenis, niets is toevallig. Logisch denken, of net niet, is de boodschap. Maar wat als je geen zo'n goede speurneus hebt? "We volgen alles uit de controlekamer", lacht Chris. "Als we merken dat het fout loopt, dan geven we cryptische tips via een computerscherm in de kamer. Nadeel van een escaperoom is dat je die maar één keer kan beleven. Maar dat buigen we om in een voordeel. We hebben goede contacten met onze collega's en verwijzen naar elkaar door. We zien een mooie toekomst. Zo denken we na over een tweede project. Het brainstormen over een passend thema is bezig. Waar die andere escaperoom moet komen, ligt nog niet vast maar het kan perfect op deze locatie. Ruimte genoeg. Aqua Vita is ingericht in een deel van een vroegere kledingzaak."





Vanaf tien jaar

Aqua Vita is toegankelijk voor kinderen vanaf tien jaar onder begeleiding. Voor twee personen kost het 60 euro. Er kunnen maximaal zes personen aan 120 euro op hetzelfde moment binnen.





Info: www.fantasticgames.be.