BeauVent vraagt burgers 4 miljoen euro mee te investeren in hernieuwbare energie GUS

13 maart 2019

10u52 0 Diksmuide De Diksmuidse energiecoöperatie BeauVent zoekt vier miljoen euro. Het wil dat geld bijeen krijgen via de gewone burgers. Het is niet de eerste keer dat die organisatie zo werkt. De twee windmolens in Nieuwkapelle kwamen er ook op die manier.

“Op 18 maart om 10 uur lanceren we op onze website www.beauvent.be een kapitaalsoproep van 4 miljoen euro”, legt gedelegeerd bestuurder Niko Deprez uit. “Je kan intekenen op maximum 20 aandelen van 250 euro. Wie bij ons al aandelen heeft, kan bijkopen tot hij of zij er in totaal 25 bezit.” Waarvoor dient die 4 miljoen? “We investeren in twee windturbines langs de N16 in Bornem op de terreinen van het bedrijf Qualiphar. Eind dit jaar moeten die stroom leveren aan dat familiebedrijf dat geneesmiddelen zonder voorschrift produceert”, antwoordt Niko. “Ook in West-Vlaanderen hebben we projecten. Bij DuPont Industrial Biosciences in Brugge willen we midden volgend jaar een warmtekrachtkoppeling opstarten. Die zal evenveel energie besparen als het gasverbruik van een groot dorp. Een derde project waarvoor we het budget nodig hebben, is de plaatsing van zonnepanelen op het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare. Tot slot investeren we mee in ‘Klimaatscholen 2050’. Katholieke scholen kunnen zonnepanelen laten plaatsen.” BeauVent heeft al ervaring met het bijeen rijven van extra kapitaal. “Voor het zonneproject op Kortrijkse daken hadden we in twee uur tijd een kwart miljoen euro verzameld via omwonenden”, besluit Niko. “Het anderhalf miljoen euro voor het warmtenet in Oostende en zonneprojecten in Kuurne was in twaalf uur volstort.”