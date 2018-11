Basisschool W'IJzer trekt flitscampagne op gang 15 november 2018

02u22 0

Nu de dagen korter en dus donkerder worden, is het belangrijk om zichtbaar in het verkeer te fietsen of stappen. Daarom lanceert de Diksmuidse basisschool W'IJzer een flitscampagne. "De ouderraad deelt gepersonaliseerde fluojasjes uit, we organiseren een flitsfeest waarop de kinderen en leerkrachten zo fel mogelijk uitgedost moeten worden en leerlingen die zich veilig in het verkeer begeven krijgen een sticker en kunnen zo sparen voor een gratis bezoek aan de dierentuin", overloopt directeur Charlot Van D'huynslager.





(GUS)