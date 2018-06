Bart Debruyne koopt watertoren in Gullegem 15 juni 2018

02u41 1 Diksmuide Bart Debruyne (49) zaakvoerder van Anglocars in Diksmuide is de nieuwe eigenaar van een ... watermolen in Gullegem.

De Watergroep sloot de watertoren uit de jaren vijftig al in 2011. Eind 2016 werd beslist om het iconische gebouw te verkopen. Vraagprijs: 245.000 euro.





"Ik zag eerder toevallig op de site van de Vlaamse overheid dat de watertoren te koop stond. Toen ik even tot in Gullegem reed, was ik gecharmeerd door het gebouw en de ligging. Toegegeven, de aankoop was niet alleen een slimme investering, maar bovendien genereer ik inkomsten van de telecomoperatoren die er op dertig meter enkele antennes hebben geïnstalleerd", weet eigenaar Debruyne. "Grootse plannen heb ik nog niet", geeft Debruyne toe. "Toch sta ik open voor elk initiatief van een private partner. Stel je voor dat je helemaal boven kunt fitnessen en al fietsend genieten van het uitzicht? Waanzinnig!"





In een eerste fase wil Debruyne dus dat de toren toegankelijk is voor het publiek. Samen met de gemeente Wevelgem, wil hij 150.000 euro subsidie binnenhalen voor de installatie van een buitentrap en een glazen wand. Bart Debruyne is getrouwd met Inge Claeys, gemeenteraadslid voor N-VA in Diksmuide. Samen hebben ze twee kinderen.





(XCR)