Baas slaat secretaresse 'omdat ze ontslag nam' 02u40 0 Diksmuide De eigenaar van een transportbedrijf uit Diksmuide heeft bij de strafrechter niet bepaald een goede indruk gemaakt. C. riskeert 5 maanden cel en 960 euro boete omdat hij in oktober 2016 zijn directiesecretaresse A. en haar zoon klappen had gegeven bij hen thuis.

De vrouw had even voordien ontslag genomen na strubbelingen en onvrede binnen het bedrijf. "Ze had haar baas zelfs de enorme som 75.000 euro geleend omdat het slecht ging met het bedrijf", sprak haar advocaat. "Maar hij kon er maar 20.000 euro van terugbetalen. Hij kon het niet verkroppen dat ze had besloten om ontslag te nemen, en vond er niets beter op om haar enkele flinke klappen te verkopen. Hij stuurde haar zelfs nog dreigende sms'en. Ook haar zoon kreeg klappen, zogezegd omdat hij zou geweigerd hebben om de bedrijfsgsm van zijn moeder terug te geven." Nadat hij de vrouw en haar zoon had geslagen, nam C. zelfs nog de afstandsbediening van de poort mee, 'als borg'. "Die man eigent zich rechten toe die helemaal niet bestaan", maakte de procureur zich kwaad. "Hij heeft een bijzonder kort lontje en werd trouwens al 28 maal eerder veroordeeld, al tweemaal voor geweld."





De bedrijfseigenaar vroeg niettemin de vrijspraak. "Het was enkel een duw, en zij lokten het uit. En ik was over mijn toeren omdat ze mij lieten stikken terwijl zij vroeger alles deed", verdedigde C. zich. Vonnis op 19 januari. (JHM)