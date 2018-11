Auto tegen omheining 12 november 2018

In de Steenstraat in Vladslo kwam het zaterdagmiddag op een kruispunt tot een aanrijding tussen twee personenwagens. Een van de wagens belandde nadien tegen de omheining van een gebouw die daarbij lichte schade opliep. In een van de voertuigen raakte een vrouw lichtgewond en moest met rug- en nekpijn naar het ziekenhuis.





(JHM)