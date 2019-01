Auto in beslag genomen na drugstest JHM

08 januari 2019

15u18 0

Een patrouille van de politiezone Polder heeft gisterenochtend een auto in beslag laten nemen na een controle. De politie deed gisterenmorgen de bestuurder stoppen langs de Woumenweg in Diksmuide. De man was niet in het bezit van een rijbewijs en had bovendien drugs genomen. De auto van de man, die geen onbekende is bij de politie, werd getakeld.