Auto Eén-programma Vive Le Vélo voorgesteld in Diksmuide 01 juni 2018

02u41 0

Karl Vannieuwkerke, bezieler van de jeugdacademie van KSV Diksmuide, stelde gisterenavond de 'Vive Le Vélo-auto' voor. "Voor het eerst in veertien jaar heb ik een eigen programmawagen waarmee ik zal rondtoeren", lacht Karl. "BMW Dejonckheere uit Roeselare kwam met het idee en Caviar Graphics uit Brugge wrapte de BMW 520 Touring. Het design is uiteraard gelinkt aan Frankrijk. Er staat ook een logo van 'Kom op Tegen Kanker' op, het goede doel dat we steunen. De gasten uit Vive Le Vélo zullen hun handtekening zetten op de motorkap. Dat deel van de wrap gaan we inkaderen en veilen." Vive le Vélo is van 17 tot en met 29 juli te zien op Eén. (GUS)