Atheneumleerlingen maken boerenpastei en breugelbuffet 28 februari 2018

De dertiende editie van het Festival van het Varken van de slagers-traiteursschool van GO! Diksmuide was met 75 deelnemers een succes. In salons Saint Germain presenteerden ze hun boerenpastei of breugelbuffet. Frederiek Strubbe uit Aalter kreeg voor zijn pastei goud. Bij de junioren was die eer weggelegd voor Pieter-Jan Hillewaere uit Hooglede, Alexander Vanspeybrouck uit Alveringem en Luiz Deblaere uit Brugge. Brecht Goemaere uit Diksmuide ontving eveneens goud voor zijn pastei. Eline Vandamme uit Kemmel tot slot presenteerde het beste breugelbuffet. Zondag 25 maart kan je de leerlingen in de Diksmuidse slagersschool vanaf 14 uur aan het werk zien tijdens de opendeur.





(GUS)