Arthur vond alle vliegjes in jeugdvakantiemagazine en wint prijzenpakket GUS

20 februari 2019

08u44 0 Diksmuide Twintig kinderen bezorgden de Diksmuidse sportdienst het juiste antwoord op de vraag hoeveel vliegjes er verstopt zaten in het jeugdvakantiemagazine. Arthur Ayres (7) wist dat het er 36 waren en won.

In totaal waagden dertig kinderen hun kans, maar tien van hen hadden verkeerd geteld. “Om het jeugdvakantiemagazine wat interactiever te maken, koppelden we er een leuke wedstrijd aan vast”, duidt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V). “In dat magazine staan alle meerdaagse initiatieven die in Diksmuide plaatsvinden. Dat is een succes. Liefst 86 procent van de 550 kampplaatsen zijn al volzet. Voor Krokus Actief zijn nog maar een paar plaatsen vrij.” Snel inschrijven is dus de boodschap. Meer informatie vind je op www.diksmuide.be/sport.