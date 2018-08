Arbeiders vinden lichaam op bouwwerf 31 augustus 2018

Poolse arbeiders hebben gisterenochtend om 7.30 uur op een bouwwerf in de Beerstblotestraat een akelige ontdekking gedaan. Rechtover 't Buitenbeentje worden op die plek twee nieuwe flats gebouwd. De arbeiders ontdekten aan de voet van een van de flats het lichaam van een jongeman. Na onderzoek bleek het een 17-jarige jongen uit een buurgemeente. Hij was 's nachts naar de werf getrokken en naar boven gegaan om zich van het leven te beroven. De politie ving ter plaatse de bouwvakkers op en stuurde slachtofferhulp naar de familie van de jongen. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (JHM)