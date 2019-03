Arbeider valt 7 meter van dak, maar landt in hoop veevoeder en komt weg met gebroken heup JHM

05 maart 2019

11u51 0 Diksmuide Een jonge arbeider heeft dinsdagochtend erg veel geluk gehad. Hij was aan het werk op een loods bij een hoeve in de Dodengangstraat in Diksmuide. Om 9.15 uur liep het fout.

De jongeman was aan de zonnepanelen aan het werken toen hij opeens uitgleed en liefst 7 meter naar beneden viel. Hij kwam niet op het beton terecht, maar in een grote stapel veevoeder naast de loods. De mugheli werd opgeroepen en de hulpverleners dienden hem de eerste zorgen toe. Daarna werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis van Ieper gebracht.

Hij bleef bij bewustzijn en is niet in levensgevaar, maar hij liep al zeker een breuk aan de heup op. In het ziekenhuis wordt onderzocht wat zijn precieze letsels zijn.