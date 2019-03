Arbeider nog steeds in levensgevaar na zware val, overhellend gewelf bleek niet voldoende verankerd JHM

20 maart 2019

19u04 3 Diksmuide De 43-jarige arbeider die dinsdag zwaargewond geraakte bij het zware arbeidsongeval in de Stovestraat in Diksmuide is nog steeds in levensgevaar. Het gaat om Astrit B., een man van Albanese origine uit Gent.

De man zat in de hoogtewerker en viel samen met zijn 24-jarige werkmakker Coban C. uit Wetteren 12 meter naar beneden. Dat gebeurde toen ze gevelstenen aan het afschieten waren en er plots een enorm betonnen gewelf naar beneden kwam. Coban C. overleed omdat hij dat gewelf volledig op zich kreeg. De 43-jarige man werd geraakt door kleinere brokstukken en raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn toestand is nog steeds kritiek. Hij liep tal van breuken en inwendige verwondingen op.

Constructiefout

Het onderzoek naar het arbeidsongeval loopt nog steeds. Of er voldaan werd aan alle veiligheidsvoorschriften, is nog niet bekend. Wel al duidelijk is dat het betonnen gewelf dat overhelde, niet volgens de regels van de kunst gebouwd werd. Die bouwwerken dateren van zo’n 60 à 70 jaar geleden. Er was lange tijd een schoenwinkel gevestigd in het gebouw. Normaal moest het betonnen gewelf op zich volledig verankerd zijn aan de constructie zelf, maar dat zou niet het geval geweest zijn. Een deel van het gewelf rustte op de gevelstenen en bij het wegkappen is het mogelijk misgelopen. Voor andere conclusies loopt het onderzoek nog. De straat is nog steeds afgesloten. De sloopwerken van het volledige gebouw zullen pas donderdag plaatsvinden, want pas dan kan de aannemer beginnen. Wellicht duren de werken twee dagen.