Angst voor school overwonnen dankzij Bednet 10 maart 2018

Meer dan de helft van de 300 leerlingen in het Technisch Atheneum in Diksmuide heeft gisteren meegedaan aan de pyjamadag van Bednet.





Dankzij een computerprogramma en webcam kunnen zieke kinderen van thuis uit de lessen in de klas volgen. "We hebben hier een leerling gehad die daardoor haar angst voor school heeft overwonnen", zegt coördinator Nancy Beukelaere.





"Pestgedrag in de lagere school duwde haar in een depressie. Naast de therapie die ze heeft gevolgd, kweekte ze dankzij Bednet opnieuw vertrouwen in de school. Sinds dit jaar volgt ze weer voltijds les en dat gaat heel goed. Ze heeft vriendinnen en kan zich uitleven in de richting Haarzorg. Het is belangrijk dat elk kind zich op school thuis voelt." (GUS)