Als je wil proeven wat artiesten in 4AD te eten krijgen, is dit je kans GUS

22 januari 2019

13u28 2 Diksmuide Muziekclub 4AD doet mee aan het Europese initiatief Open Club Day. Op zaterdag 2 februari kan je de club gratis verkennen. Je kan ook genieten van een vijfgangenmenu die de artiesten normaal gezien krijgen. Dat kost 20 euro.

Muziekclub 4AD bestaat dertig jaar en al even lang verwent de club zijn artiesten met een zelfbereide maaltijd. “We hebben een twintigtal vrijwilligers die graag in de potten roeren en ongeveer de helft daarvan doet dat frequent”, weet Lander Vanslembrouck. “Typisch aan de 4AD-keuken is dat we uitsluitend vegetarische gerechten uit onze koksmuts toveren. We bereiden die met lokale en seizoensgebonden producten. Een bordje watermeloen met warme fetakaas overgoten met een pikante dressing en een kruidenmix is een voorbeeld van wat we serveren. Een kookboek ligt er niet in onze keuken. Improviseren is wat we doen. Elke artiest blijft met zijn entourage eten. Dat gaat wekelijks om 8 tot 25 personen. Op de Open Clubday op 2 februari bieden we iedereen de kans om te proeven van onze concertkeuken. Waan je even een 4AD-artiest en kom langs bij de concertzaal die voor één keer dienst doet als restaurant voor vijftig personen. De rondleiding in onze muziekclub start om 18 uur, is gratis en voor iedereen toegankelijk. Om 19 uur gaat ‘ons restaurant’ open. Voor een vijfgangenmenu vragen we 20 euro. Snel reserveren is de boodschap. Dat kan via onze website www.4ad.be.”