Als agent denkt dat u high bent, heeft hij het meestal juist: twee op drie speekseltesten positief JHM

02 februari 2019

16u07 0

Tijdens de voorbije BOB-campagne testte 3,06 procent van de gecontroleerde bestuurders positief in politiezone Polder. Dat cijfer is iets slechter dan het provinciale gemiddelde van 2,38 procent. Er werden 58 van de 1.894 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol. 17 van hen bliezen een test ‘alarm’, terwijl er 41 positief waren. Dat leidde tot de intrekking van 20 rijbewijzen. Verontrustender is echter dat er ook 20 positieve speekseltesten waren op een totaal aantal van 31 gecontroleerde bestuurders. Dat leidde tot de intrekking van 18 rijbewijzen. Let wel: agenten nemen enkel een speekseltest af wanneer ze al vermoeden dat de bestuurder drugs gebruikt heeft. De BOB-campagne liep van 30 november tot en met 28 januari.