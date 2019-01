Alcohol drinken op de openbare weg? Je riskeert GAS-boete van 350 euro GUS

12u01 0 Diksmuide Het zou wel eens een duur pintje kunnen worden in Diksmuide. Waag je het om op het openbaar domein iets alcoholisch te drinken en je wordt betrapt dan riskeer je een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. De gemeenteraad keurde dat unaniem goed.

“Vorige zomer waren er in ons stadspark problemen met mensen die bij de vijver de hele dag alcohol zaten te drinken en de voorbijgangers stoorden”, schetst burgemeester Lies Laridon (CD&V). “De politie kan bij wet enkel optreden bij openbare dronkenschap of het verstoren van de openbare orde. Daarom hebben we ons reglement met de gemeentelijke, administratieve sancties aangepast. Het is voortaan verboden om alcoholhoudende drank te drinken op de openbare weg en het openbare domein. De terrassen vormen daarop uiteraard een uitzondering. Wie toch alcohol wil uitschenken op bijvoorbeeld feesten of evenementen kan dat vooraf aanvragen. Ook als we met het stadsbestuur een activiteit organiseren mag daar al eens een pintje gedronken worden.”

En wie op een mooie zomerdag even stopt om te picknicken langs de weg en wil toasten met een pintje of een glas wijn? Riskeert die dan ook een GAS-boete die kan oplopen tot maximum 350 euro. “We zullen geen heksenjacht organiseren in onze stad. Het is enkel een stok achter de deur als het uit de hand loopt”, belooft de burgemeester nog. “We gaan het reglement met gezond verstand gebruiken. Bovendien liggen de GAS-boetes meestal wel lager dan 350 euro.”