Al gebarsten stenen rond pas aangelegde Grote Markt 22 juni 2018

De Grote Markt in Diksmuide is nog maar net geopend of er zijn al barsten in de rijweg. Niets aan de hand volgens schepen van Openbare Werken Bieke Moerman (sp.a-open). "Stenen zetten uit, vandaar dat er zetvoegen geplaatst worden. Op die plek was de druk te groot en zijn er enkele gebarsten. Dat zet zich snel voort en om verdere schade te vermijden zal de aannemer binnenkort die zone herstellen. Uiteraard doet de aannemer dat op zijn kosten. Hij zal dan ook nog andere, kleine zaken aanpassen, zoals een steen die te diep zit of een spuitkopje van de fontein dat te hoog zit." (GUS)