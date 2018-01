Al één naam, nu nog één campus 02u50 0 Foto Gudrun Steen Sofie Descamps (College), Bart Laleman (VTI), Wilfried Jonckeere (schoolbestuur), Isabelle De Keyser (College) en Tommy Es (VTI) met de nieuwe naam. Diksmuide 't saam, dat is de nieuwe naam van van het Sint-Aloysiuscollege en het VTI. Samen tellen ze 1.325 leerlingen en 191 personeelsleden. Het grote doel van beide directies is één gezamenlijke, grote campus tegen 2030. Vanaf september volgend jaar start de school met keuzepakketten voor eerstejaars.

Al twintig jaar delen het college en het VTI van Diksmuide een schoolbestuur, maar de samenwerking tussen beide campussen wordt hechter nu ze dezelfde naam dragen. "Sfeer, samen, zorgzaam, kwaliteit en innovatief waren de woorden die onze personeelsleden naar voren schoven om de scholen te typeren. De naam 't saam dekt de lading", vindt directeur Bart Laleman van de campus Cardijnlaan, het voormalige VTI. "De samensmelting van beide scholen moet klaar zijn tegen september 2019, want dan werken we met keuzepakketten voor de eerstejaarsstudenten", voegt directeur Isabelle De Keyser van de campus Wilgendijk, het vroegere college, eraan toe. "Voorlopig werken we elk op onze vestiging, maar tegen 2030 willen we op één gemeenschappelijke campus actief zijn. Waar die zal komen en hoe groot die zal worden, moet nog onderzocht worden."





Wat wil ik later worden

De directies van beide campussen stellen vast dat 12-jarigen niet altijd weten welke richting ze uitwillen. Keuzepakketten moeten hen daarbij helpen. "Vanaf 1 september 2019 starten we met wetenschappen-wiskunde, economie, sociale vorming, technologische vorming, sport en moderne vreemde talen. Elk pakket omvat twee uur en in het eerste jaar mogen de leerlingen twee pakketten kiezen. In het tweede jaar gaat het om zeven uur. Zo hopen we dat de jongeren tegen het derde middelbaar weten wat ze willen op studievlak. Welk pakket we waar zullen aanbieden, zal afhangen van de vraag. Het staat vast dat we werkgroepen zullen samenstellen met leerkrachten van beide campussen die bespreken welke cursussen ze willen aankopen en hoe ze de lessen willen vormgeven."





Het college bestaat al sinds 1859. Toen heette de school nog het Pensionaat van den Heiligen Aloysius. Voor het prille begin van het VTI moeten we naar 1959. "We geven toe dat het aanpassen wordt aan de nieuwe naam en aan de andere werkwijze", besluiten Laleman en De Keyser. "De samensmelting past echter volledig in het nieuwe decreet over de onderwijshervorming dat vorig jaar is goedgekeurd." (GUS)