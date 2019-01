Al 900 bezwaren tegen komst nieuw kippenbedrijf in de Kuiperstraat in Beerst GUS

24 januari 2019

16u53 0 Diksmuide De Diksmuidse gemeenteraad zal het maandag hebben over kippen. Enerzijds zijn er klachten over geurhinder van een bestaand kippenbedrijf in Beerst. Anderzijds zijn er 900 bezwaren tegen een nieuw kippenbedrijf in hetzelfde dorp. Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) stelt zich vragen.

Er is een kippenkwestie aan de gang in het Diksmuidse dorp Beerst en daarover zal de politiek zich maandag buigen. “In de Klierstraat in Beerst is er een bestaand kippenbedrijf met 168.000 kippen. De voorbije weken kreeg ik meermaals klachten over geurhinder te horen vermoedelijk afkomstig van dat bedrijf”, schetst oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe. “Anderzijds wil de echtgenote van de zaakvoerder van dat bedrijf nu zelf een nieuw kippenbedrijf oprichten. Het gaat om een loods en twee kippenstallen voor samen 84.000 kippen met een buitenloopweide. Ze wil dat doen op een stuk onbebouwd landbouwperceel. Daartegen zijn al 900 bezwaren ingediend en het openbare onderzoek loopt nog tot zondag. Die vele bezwaren zullen deels het gevolg zijn van de aanhoudende geurhinder van het eerste bedrijf. Met mijn tussenkomst op de gemeenteraad wil ik het bestuur waarschuwen voor de gevolgen van de toename van zo’n megabedrijven.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) reageert voorzichtig. “Medewerkers van onze milieudienst kregen de laatste weken inderdaad een aantal klachten over geurhinder die zou komen van het bedrijf in de Klierstraat. Het is de omgevingsinspectie die het onderzoek voert. Luchtwassers die goed werken en een degelijk groenscherm zijn twee factoren die de geurhinder kunnen verminderen weet ik als landbouwer. Het groenscherm in de Klierstraat staat er maar moet nog groeien. Die geurhinder hangt ook af van de windrichting en is vaak een momentopname. Anderzijds zullen we de 900 bezwaarschriften tegen de aanvraag voor een nieuw kippenbedrijf in de Kuiperstraat met veel aandacht doornemen en er zeker rekening mee houden. Het zal geen sinecure worden om op een onbebouwd landbouwperceel stallen te bouwen. Het gaat hier om een Klasse 1-bedrijf en daarvoor verleent de provincie de vergunning. Uiteraard zullen wij als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid opnemen. We wachten het openbare onderzoek af alsook alle adviezen van de nodige instanties.”

Deze week gaf de milieuraad alvast een negatief advies voor het nog te bouwen kippenbedrijf. In een bezwaarschrift van de omwonenden lezen we dat ze zich vooral zorgen maken over de versnippering van het open landschap, de geur-, stof- en geluidshinder. Ook het toenemende vrachtvervoer baart de buurtbewoners zorgen. Het zou gaan om 6276 ritten per jaar of wekelijks meer dan 120 transporten. Er lopen in de buurt talrijke recreatieve routes.

Het dossier ligt ter inzage bij de milieudienst of kan je digitaal raadplegen via omgevingsloket.be.