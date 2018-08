Al 5.400 wandelaars ingeschreven voor Vierdaagse 18 augustus 2018

De internationale mars 'Vierdaagse van de IJzer' van Defensie start komende dinsdag om 8.30 uur aan de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Er schreven zich al 5.400 wandelaars vooraf in voor dat wandelevenement. De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog staat centraal. Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) geeft in Oostduinkerke het startschot. Woensdag is de vernieuwde Grote Markt in Diksmuide het beginput van een tocht richting Stuivekenskerke en Pervijze. De passage door de Dodengang staat ook op het programma. Het station van Poperinge is donderdag het vertrekpunt. Ieper zal vrijdag een drukke dag beleven, want de aankomst van de Vierdaagse valt samen met die van de nieuwe wielerwedstrijd Great War Remembrance Race. Inschrijven op de dag zelf blijft uiteraard mogelijk. Meer informatie vind je op de website www.vierdaagse.be. (GUS)